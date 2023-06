Cristina Marino è stata travolta dalle critiche degli haters per uno scatto sui social del suo lato B in bella mostra.

Cristina Marino ha postato sui social una serie di scatti delle ultime giornate da lei trascorse insieme a suo marito, Luca Argentero, e ai loro figli. Nelle foto l’attrice non ha mancato di mostrarsi anche in bikini e in particolare uno scatto con il primo piano del suo lato B ha finito per scatenare contro di lei una valanga di critiche.

“Ovviamente era necessario mostrare anche le chi*ppe”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sì, tranquilla… lo sappiamo che hai un bel lato b…”, e ancora: “Basta con sto c*** fuori! Saresti bella comunque, anche se non facessi vedere tutto”.

Cristina Marino: le foto del lato B

L’attrice Cristina Marino è finita ancora una volta al centro delle polemiche social e in molti, tra gli haters, l’hanno presa di mira per un suo scatto in bikini. L’attrice al momento non ha risposto ai suoi detrattori e in tanti sui social sono curiosi di sapere se prima o poi lo farà.

Cristina Marino è convolata a nozze nel 2021 con Luca Argentero, padre di sua figlia Nina Speranza. A febbraio 2022 la coppia ha avuto il secondo figlio, Noè Roberto.

