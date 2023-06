Sui social si è sparsa la voce che Isabella Ricci e Fabio Mantovani sarebbero in crisi. Ecco quali sono gli indizi spuntati sui social.

La storia d’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è stata coronata dai fiori d’arancio ma, nelle ultime ore, si è sparsa la voce che tra i due possa essere in atto un’irreparabile crisi. Sulla questione si è espresoa lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne, che ha detto:

“Non è un bel momento. Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino. Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto”, ha dichiarato Fabio Mantovani ai microfoni di Opinionista Social.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani verso il divorzio: l’indiscrezione

Divorzio in vista per Isabella Ricci e Fabio Mantovani? Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma alcune affermazioni dell’ex cavaliere hanno acceso i sospetti dei fan, che sono impazienti di saperne di più. Quando gli è stato chiesto – in merito a quanto accaduto – se volesse lasciare un messaggio a Isabella, Fabio Mantovani ha affermato ambigua:

“No, sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni.

