Il 14 giugno Maria De Filippi ha preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi e, a seguire, sarebbe tornata subito a lavoro.

In vista dell’imminente inizio di una nuova stagione di Temptation Island, Maria De Filippi sarebbe già a lavoro in Sardegna e, secondo indiscrezioni, sarebbe partita subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi. Del resto è stato lo stesso figlio dell’ex premier, Pier Silvio Berlusconi, a intimare ai dipendenti Mediaset di tornare subito a lavoro.

“Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”, aveva detto dopo i funerali del padre.

Maria De Filippi: cosa ha fatto dopo i funerali di Berlusconi

Maria De Filippi è partita per la Sardegna per curare i preparativi legati a una nuova stagione di Temptation Island. La conduttrice ha sempre messo al primo posto il suo lavoro e, anche dopo i funerali del marito Maurizio Costanzo, ha stupito tutti tornando in tv appena dopo pochi giorni dal suo drammatico lutto.

La conduttrice ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi lo scorso 14 giugno e ha assistito alla cerimonia seduta accanto a Silvia Toffanin e al resto della famiglia Berlusconi.

