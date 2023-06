Giulia Stabile ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta rottura da Sangiovanni. La sua risposta ha lasciato i fan senza parole.

Da settimane si avvicendano voci in merito a una presunta rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che da tempo non appaiono insieme sui social. In queste ore è stata la stessa ballerina a rompere il silenzio in merito alla questione rispondendo alle domande insistenti a lei rivolte dai fan.

“Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, ha affermato nelle sue stories, confermando praticamente il suo addio al cantante.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Le parole

Giulia Stabile ha fornito una risposta ai fan in merito alla sua presunta rottura da Sangiovanni che non ha fatto altro che aumentare i gossip e i rumor in circolazione. Lei e il cantante hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata ma da settimane ormai sembra chiaro che qualcosa tra i due sia cambiato. Sangiovanni romperà il silenzio dopo quanto affermato da Giulia Stabile?

