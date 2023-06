Caterina Balivo ha replicato contro Striscia la notizia in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica.

Caterina Balivo ha deciso di mettere a tacere le voci in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica e citando un servizio di Striscia che metteva in discussione proprio “la naturalezza” di alcuni dettagli del suo aspetto fisico, ha dichiarato nelle sue stories:

“Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?” Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: “Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossesionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta.”

Caterina Balivo

Caterina Balivo replica a Striscia

Caterina Balivo ha deciso di replicare personalmente contro Striscia la Notizia e contro coloro che abbiano messo in discussione la naturalezza del suo aspetto estetico. Più volte la conduttrice ha difeso e lodato la sua bellezza al naturale e ha dichiarato di apprezzarsi anche con qualche kg in più.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno lodato le sue parole e sono curiosi di saperne di più.

