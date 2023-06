Secondo indiscrezioni Georgina Rodriguez avrebbe fatto firmare a Ronaldo un contratto segreto dopo la nascita della loro prima figlia.

Da tempo si vocifera che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stiano vivendo un periodo di crisi e, secondo indiscrezioni (riportate da Tv Guia) la modella avrebbe preteso la firma di un accordo che, in caso di separazione, costringerebbe Ronaldo a versarle la bellezza di 100mila euro al mese. I due hanno avuto insieme due figlie e Georgina ha cresciuto come figli suoi anche gli altri tre figli avuti in precedenza dal campione.

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Ronaldo: l’accordo segreto

Mentre le voci su una loro presunta crisi si fanno sempre più insistenti (pur restando senza conferma), i media internazionali hanno lanciato un’indiscrezione in merito a un presunto accordo di separazione che Georgina avrebbe fatto firmare a Ronaldo. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

La modella ha avuto con il calciatore due bambine e nell’aprile 2022 lei e Ronaldo sono stati profondamente segnati dalla scomparsa di uno dei due gemelli di cui lei era in attesa. La modella ha dedicato uno dei suoi tatuaggi proprio al bambino scomparso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG