Ariadna Romero si è trasferita in Florida con suo figlio, il piccolo Leo, e finalmente ha svelato perché.

Ariadna Romero ha deciso di abbandonare temporaneamente i suoi impegni di lavoro in Italia per trasferirsi in Florida insieme al piccolo Leo, il bambino avuto insieme a Pierpaolo Pretelli. La modella ha svelato che la decisione di trasferirsi sarebbe dovuta a nuova esigenze lavorative e alla possibilità (per lei) di avere la sua famiglia più vicina. Quanto a Pierpaolo, lei stessa ha confessato nelle sue stories:

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo. In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. E’ normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia (Salemi, ndr.) sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. E’ scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.

Ariadna Romero

Ariadna Romero: il trasferimento a Miami

Ariadna Romero ha finalmente rotto il silenzio sui motivi che l’hanno condotta a trasferirsi in Florida in compagnia di suo figlio, il piccolo Leo, che per questo potrà – ovviamente – vedere un po’ meno spesso suo padre Pierpaolo.

Ariadna e l’ex velino hanno sempre cercato di trovare soluzioni in armonia per la loro vita da genitori e sembra che l’ex velino sia stato di sostegno alla modella difronte a questa inaspettata decisione. Da tempo sembra che lui e Giulia Salemi stiano attraversando un momento di crisi ma – stando a quanto confessato da Ariadna – lui e l’influencer sarebbero andati insieme a far visita al piccolo Leo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG