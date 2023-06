Maria De Filippi è stata travolta da una valanga di critiche e commenti per il suo aspetto durante i funerali di Silvio Berlusconi.

Maria De Filippi ha presenziato ai funerali per Silvio Berlusconi ed è stata inquadrata mentre abbracciava Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.

In tanti, tra i fan dei social, non hanno potuto fare a meno di notare che il viso della conduttrice apparisse visibilmente provato e gonfio e che il suo naso sembrasse decisamente diverso rispetto a quello a cui è abituato il pubblico tv. “Semplicemente non ci sono le luci televisive”, ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Credo che semplicemente non sia truccata”.

Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi

Una vera e propria bufera ha travolto Maria De Filippi per via del suo aspetto durante i funerali di Silvio Berlusconi. La conduttrice al momento non ha replicato ai commenti in circolazione e in tanti si chiedono se lo farà.

Al funerale dell’ex presidente la conduttrice ha attirato l’attenzione generale anche per via della camicia bianca da lei indossata e che, ovviamente, stonava con gli abiti degli altri presenti (per lo più vestiti di nero). Secondo indiscrezioni sarebbe stato lo stesso Berlusconi a suggerire alla conduttrice di vestire di bianco.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG