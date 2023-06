Maria De Filippi ha attirato l’attenzione indossando un completo bianco al funerale di Berlusconi. Sarebbe stato lo stesso ex premier a suggerirglielo.

Di solito ai funerali si indossano abiti neri, ma Maria De Filippi ha stupito tutti indossando un completo bianco ai funerali di Silvio Berlusconi. Le motivazioni dietro la vicenda sono state svelate dalla giornalista Cesara Buonamici al TG5, dove ha detto:

“Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così”. Elena Guarnieri ha aggiunto: “Berlusconi diceva sempre: ‘Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce’, lo diceva sempre anche a me”.

Maria De Filippi in bianco al funerale di Berlusconi

Maria De Filippi – così come altri personaggi del mondo dello spettacolo e della politica – ha presenziato ai solenni funerali di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano. Per l’occasione la conduttrice ha indossato un elegante abito bianco, che senza dubbio stonava un po’ con gli abiti scuri generalmente indossati per questo genere di cerimonie.Le motivazioni della vicenda sono state svelate al TG5, e in tanti si chiedono se la questione sia autentica e se la conduttrice romperà il silenzio in merito alla vicenda.

