Levante ha annunciato con un video ironico sui social di essere tornata mora. Il suo video ha divertito e conquistato i fan.

Negli ultimi mesi Levante ha stupito tutti abbandonando la sua chioma mora in favore di una tinta biondo platino. I capelli della cantante non hanno ottenuto consensi da parte dei fan, e nelle ultime ore lei stessa ha voluto ironizzare sulla questione postando il video di lancio del suo nuovo brano, Canzone d’estate.

Nella clip postata dalla cantante si vedono numerosi personaggi famosi intenti a criticare la sua chioma bionda e, al termine di essa, Levante finge di svegliarsi da quello che sarebbe stata un brutto sogno e la si sente affermare: “Ho avuto un incubo, ho sognato che ero bionda ed era un disastro”.

Levante torna mora: il video ironico

Levante ha deciso di ironizzare personalmente sulla vicenda che l’ha recentemente vista protagonista a causa delle innumerevoli critiche da lei ricevute per via della sua chioma bionda e a seguire, attraverso i social, ha preannunciato la clip del suo nuovo brano (in uscita il 23 giugno). Il video della cantante (a cui hanno preso parte anche personaggi come Fiorello e Amadeus) ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

