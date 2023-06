Melissa Satta ha postato un video che la ritrae struccata e ha finito per scatenare una polemica in rete.

Melissa Satta ha postato sui social un video in cui la si vede prima con del make up e poi senza e il video in questione ha finito per scatenare una vera e propria bufera in rete, dove c’è chi le ha scritto: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali”, e ancora: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi”.

Tra i fan c’è anche chi ha preso le sue difese, e infatti tra i commenti sui social si legge: “Stupenda anche struccata, tutta invidia”, oppure “Anche senza trucco senza stupenda, ma come fai?”.

Melissa Satta senza trucco

Melissa Satta è stata travolta da una vera e propria polemica in rete per una clip da lei condivisa e dove appare prima senza make up e poi con un trucco acqua e sapone. La showgirl – che da alcuni mesi a questa parte sembra aver trovato la felicità accanto a Matteo Berrettini – non ha replicato alle polemiche sotto al suo post e in tanti si chiedono se lo farà.

