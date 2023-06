Emilio Fede si è sfogato con improperi e parolacce per non essere riuscito ad andare al funerale di Silvio Berlusconi.

Emilio Fede si è sempre definito uno dei più cari ed intimi amici di Silvio Berlusconi, e infatti in molti si sono stupiti di non vederlo alle esequie dell’ex premier in piazza Duomo. Lo stesso Fede ha svelato il motivo della sua assenza durante una diretta via social dove ha accusato il suo autista di non esserlo andato a prendere. A seguire il giornalista ha ricevuto la telefonata di un uomo di nome Alfredo che gli chiedeva proprio il perché della sua assenza, e lui avrebbe risposto:

“Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego [perché non sono al funerale, ndr]! Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p*ttana b*gascia, cornuto di m*rda, che tu possa morire di un cancro al buco del c*lo che tanto lo hai usato da f*ocio. Sono in mano a delle m*rde!”.

Emilio Fede

Emilio Fede assente ai funerali di Berlusconi

Emilio Fede non è riuscito a recarsi ai funerali di Silvio Berlusconi (scomparso il 12 giugno), e lui stesso si è pubblicamente sfogato a causa della vicenda. A seguire, attraverso i social, ha condiviso un video in cui ha sottolineato i esser stato felice di non dover assistere al funerale di uno dei suoi più cari amici e si è anche augurato di raggiungerlo al più presto.

“Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto”, ha affermato.

