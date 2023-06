Marta Fascina ha espresso pubblicamente tutto il suo dolore dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi facevano coppia fissa dal 2020 e fonti vicine alla deputata l’hanno descritta come “disperata” a seguito della scomparsa dell’ex premier. La stessa Marta Fascina ha rotto il silenzio sulla scomparsa dell’ex presidente dichiarando a Il Messaggero:

“Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana”.

Silvio Berlusconi Marta Fascina

Marta Fascina: il dolore per la morte di Silvio Berlusconi

Marta Fascina e Silvio Berlusconi si consideravano a tutti gli effetti marito e moglie e la deputata è stata accanto all’ex presidente durante l’intera durata del suo ricovero. Inoltre sarebbe stata la prima ad avvertire i figli di un peggioramento delle sue condizioni. Durante i funerali è apparsa visibilmente provata e in lacrime, ed è sempre rimasta in prima fila accanto al feretro.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Silvio Berlusconi avrebbe medicato all’ultimo il suo testamento per farvi rientrare Marta Fascina, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG