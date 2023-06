Antonino Spinalbese ha deciso di stupire sua figlia Luna Marì regalandole un bulldog francese di nome Masha.

Una vera e propria bufera si è scatenata sui social contro Antonino Spinalbese, che in questo ore ha mostrato di aver regalo alla fina Luna Marì (che ha 2 anni) un bulldog francese di nome Masha. In tanti hanno sottolineato che l’hair stylist avrebbe dovuto insegnare alla figlia come comportarsi con il suo nuovo amico a quattro zampe (senza strapazzarlo) e c’è inoltre chi lo ha accusato di aver adottato un cane di razza e non invece uno preso al canile.

“Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c’è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile… se non sono di razza non li si vuole”, si legge tra i commenti sui social.

Antonino Spinalbese e il regalo alla figlia: la bufera

Ancora una volta Antonino Spinalbese è stato travolto da una vera e propria bufera sui social. In tanti infatti hanno avuto da ridire sul comportamento dell’hair stylist, che ha regalato a sua figlia Luna Marì un cucciolo di bulldog francese.

In tanti hanno sottolineato anche che l’hair stylist avrebbe dovuto insegnare al più presto alla bambina come comportarsi con il cane, e infatti tra i commenti sui social si legge: “Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG