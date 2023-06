Secondo indiscrezioni Elodie ha lasciato l’Italia e si è trasferita – almeno temporaneamente – all’estero. Tutto quello che c’è da sapere.

Secondo i rumor in circolazione Elodie avrebbe lasciato la sua casa sui Navigli di Milano per trasferirsi in Svizzera, nella villa di Lugano di proprietà del suo fidanzato Andrea Iannone. I due fanno coppia fissa da ormai quasi un anno e finora hanno fatto temporaneamente la sposa tra l’Italia e la Svizzera per poter trascorrere il loro tempo insieme.

Elodie all’estero: dove è andata ad abitare

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Elodie non vivrebbe più a Milano ma avrebbe invece optato per un trasferimento in Svizzera. Sulla questione al momento non vi sono conferme e la cantante, da sempre riservata sulla sua vita privata, non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Elodie e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto l’estate scorsa, durante una vacanza in Sardegna, e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare. Elodie non ha nascosto di essere sempre più felice accanto all’ex pilota, che in passato è stato legato a Belen Rodriguez. La cantante non ha più fatto parola sul suo rapporto con il suo ex, Marracash, con cui aveva detto di esser rimasta in buoni rapporti.

