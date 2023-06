I rapporti tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sarebbero migliorati e tra le due non ci sarebbe stato alcun chiarimento.

La lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sarebbe “irrimediabile” e, benché negli ultimi tempi si sia vociferato di un presunto riavvicinamento tra le due, il settimanale Oggi ha smentito con fermezza la vicenda. Il settimanale infatti avrebbe provato a contattare Maddalena Corvaglia, che ancora una volta avrebbe affermato di non voler rilasciare dichiarazioni in merito alla questione.

Di recente la stessa ex velina aveva dichiarato allo stesso settimanale di considerare ormai “finita” la sua amicizia con la Canalis.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: gelo dopo la lite

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno messo fine alla loro lunga e storica amicizia e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, prima o poi, le due ex veline avranno un chiarimento. Nella sua ultima intervista a Oggi Maddalena Corvaglia aveva riservato parole lusinghiere per l’ex migliore amica, ma si era detta anche intenzionata a non tornare sui propri passi.

“Recuperare? Quando si rompe la fiducia, è impossibile“, aveva ammesso. Qualche settimana più tardi Elisabetta Canalis aveva postato una foto che le ritraeva insieme, e in tanti avevano creduto che tra le due fosse avvenuto un chiarimento.

