Cristina Scuccia ha rotto il silenzio in merito a una sua ipotetica partecipazione al GF Vip dopo quella all’isola dei Famosi.

L’ex suora Cristina Scuccia ha stupito tutti partecipando all’Isola dei Famosi dopo l’addio alla vita consacrata e, nelle ultime ore, lei stessa ha svelato se parteciperebbe o meno anche al Grande Fratello Vip.

“No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera”, ha confessato agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia al GF Vip: la confessione

Cristina Scuccia ha precisato che non prenderebbe mai parte al GF Vip e in tanti, sui social, hanno dimostrato di sperare che un giorno l’ex suora cambi idea (visto che ha ottenuto tantissimi sostenitori con la sua partecipazione al reality dei naufraghi).

Cristina Scuccia ha deciso di mettersi in gioco e partecipare all’Isola dei Famosi dopo aver fatto un radicale cambiamento di vita e soprattutto dopo aver detto addio ai voti. In tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro e se ci saranno ulteriori sviluppi nella sua vita privata (lei stessa ha infatti svelato di avere una persona speciale pronta ad attenderla in Spagna).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG