Da mesi circolano voci in merito a una presunta crisi tra Harry e Meghan e, secondo gli ultimi rumor, sarebbe solamente questione di giorni.

Harry e Meghan sono vicini al divorzio? Il gossip è diventato sempre più insistente e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda corrisponda al vero. Secondo un rumor riportato dall’esperta Jennie Bond i due sarebbero in procinto di annunciare il loro divorzio e la questione mancherebbero solamente pochi giorni. Sarà vero?

Harry e Meghan

Harry e Meghan: le voci sul divorzio

Da tempo si vocifera di tensioni sempre maggiori nella coppia formata tra il principe Harry e Meghan Markle e l’esperta di gossip Jennie Bond ha fatto sapere anche che sarebbe solo questione di “tempo, anzi giorni” prima che i due annuncino la loro effettiva separazione.

Per il momento sulla vicenda vige il massimo riserbo e anzi, agli ultimi eventi pubblici a cui hanno preso parte Harry e Meghan si sono dimostrati sereni e uniti come sempre. Le voci messe in circolazione da Jennie Bond si riveleranno vere? In tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono quale sarà la reazione da parte della famiglia Reale difronte a un annuncio simile.

