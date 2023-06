Ginevra Nuti, figlia di Francesco Nuti, ha rotto pubblicamente il silenzio dopo la scomparsa del genitore, morto il 12 giugno.

Francesco Nuti è scomparso a 68 anni lo scorso 12 giugno dopo aver convissuto a lungo contro una grave malattia. Sua figlia Ginevra ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine per le numerose manifestazioni di sostegno e solidarietà da lei ricevute nelle ultime ore per la scomparsa del genitore.

“Grazie dell’amore. Non riesco a rispondere a tutti. Un abbraccio, Ginevra”, ha scritto via social la figlia dell’attore, che era anche sua tutrice.

Ginevra Nuti: la morte del padre

Il 15 giugno, in forma strettamente privata, si sono svolti a Firenze i funerali del celebre attore Francesco Nuti, che è scomparso dopo aver convissuto a lungo con una grave malattia. Sua figlia Ginevra ha espresso pubblicamente la sua gratitudine per tutti i messaggi d’affetto e di solidarietà ricevuti a seguito della scomparsa del genitore.

Ginevra è l’unica figlia che Francesco Nuti ha avuto insieme a Annamaria Malipiero. In quanto sua tutrice legale, è stata proprio la figlia dell’attore a svelare alcuni retroscena sulle sue condizioni in questi ultimi anni e ovviamente molti dei messaggi di cordoglio e solidarietà per la scomparsa dell’attore sono stati inviati dai fan direttamente a lei.

