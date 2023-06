Dopo aver assunto un aspetto sempre più femminile, Giacomo Urtis ha fatto un’inaspettata confessione su sé stesso.

Giacomo Urtis non ha fatto segreto di essere fluido e di aver avuto in passato relazioni con personaggi vip quali il Ken umano o (a suo dire) Fabrizio Corona. Negli ultimi tempi il chirurgo dei vip ha iniziato a sfoggiare un aspetto sempre più femminile e nelle ultime ore lui stesso ha svelato ai fan dei social:

“Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny. Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso. È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”, e ancora: “Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia massai mio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo”.

Giacomo Urtis: la confessione sull’orientamento

Giacomo Urtis ha assunto una lunga chioma bionda e un aspetto sempre più femminile e la questione negli ultimi tempi ha fatto sì che si avvicendassero rumor in merito a un suo presunto percorso di transizione. Al momento il chirurgo non ha svelato ulteriori dettagli sulla questione e in tanti tra i suoi fan si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.

