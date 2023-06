Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi Ornella Muti ha espresso il suo cordoglio e la sua ammirazione per l’ex premier.

Anche Ornella Muti si è aggiunta al lungo elenco di vip che, in queste ore, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

L’attrice ha dichiarato di essere grata all’ex premier per averla spronata a perseguire la sua carriera tv e ha inoltre ammesso di non aver notato se lui la abbia mai corteggiata. “Se lo ha fatto non me ne sono accorta…”, ha dichiarato a AdnKronos.

Ornella Muti

Ornella Muti: la confessione su Silvio Berlusconi

Anche Ornella Muti ha voluto esprimere le sue parole in ricordo di Silvio Berlusconi, l’ex premier scomparso a 86 anni dopo aver combattuto contro una leucemia mielomonocitica cronica. In queste ore in tanti tra personaggi famosi e non hanno espresso il loro cordoglio via social. Ornella Muti ha invece detto a AdnKronos:

“Quando muore qualcuno mi dispiace sempre, soprattutto per la famiglia. È’ stato un uomo amato, odiato ma a me questo non interessa. Io ho conosciuto il Berlusconi imprenditore e gli sono grata per quello che abbiamo fatto insieme”, ha affermato l’attrice, sottolineando di esser grata a Silvio Berlusconi per aver creduto nelle sue capacità.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG