Anche Sonia Bruganelli ha voluto fare attraverso i social gli auguri al suo ex marito, il conduttore Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis ha spento in queste ore 62 candeline e per l’occasione anche la sua – ormai – ex moglie Sonia Bruganelli gli ha dedicato un messaggio via social. Per l’occasione la conduttrice ha postato le foto della torta realizzata per il conduttore e si è detta incuriosita dalle due candeline spezzate e depositate accanto al dolce (e che tipicamente rappresentano il desiderio espresso dal festeggiato).

Paolo Bonolis: il compleanno e gli auguri di Sonia Bruganelli

“Auguri Paolo. Quella candeline spezzata mi incuriosisce molto”, ha scritto in queste ore la conduttrice postando sui social la torta che lei e i suoi familiari hanno mangiato in occasione del compleanno del conduttore. Ai festeggiamenti erano presenti la stessa Bruganelli e i figli del conduttore, e del resto la stessa conduttrice ha svelato di aver mantenuto buoni rapporti con l’ex marito.

In tanti sui social sono rimasti stupiti dall’annuncio fatto dai due, che hanno annunciato di essersi separati poche settimane fa (e dopo che, per mesi, avevano smentito la questione).

