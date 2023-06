Giulio Scarpati ha confessato a La Repubblica alcuni retroscena sulla nascita del personaggio di Lele Martini, da lui interpretato in Un Medico in Famiglia.

Sono trascorsi esattamente 25 anni dall’uscita di Un Medico in Famiglia, la fiction tv che si rivelò un vero e proprio successo. Giulio Scarpati, che ha interpretato il “medico” della fortunata serie, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha svelato i motivi che lo hanno fatto innamorare del suo personaggio e ha svelato perché non avrebbe pensato di partecipare a un’ipotetica nuova stagione della serie.

“Strano pensare che siano passati già venticinque anni (…) quando mi arrivò la proposta ero in Amazzonia, dall’altra parte del mondo. (…) Ricordo che molti colleghi al tempo mi dicevano: quattordici mesi di riprese? Ma sei matto? Lascia stare. Ma più leggevo il copione più me ne innamoravo. Il dottor Lele Martini, il mio personaggio, era bellissimo. E il ritmo, le battute, la storia, funzionava tutto. Diventare per tutti il medico in famiglia è una grande gioia.”

Giulio Scarpati: la confessione su Un Medico in famiglia

Giulio Scarpati ricorda con grande affetto i momenti vissuti sul set di Un Medico in famiglia, ma ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità dell’ipotetica uscita di una nuova stagione della serie (cosa che sognerebbero molti degli storici fan dello show).

“Con Lino Banfi ci siamo visti tante volte in questi anni. Sarebbe bello lavorare ancora insieme, ma il motivo per cui io ho scelto questo mestiere è affrontare sempre vite e storie diverse. Dovevo allontanarmi da quel ruolo e da quelli, molto simili, che mi venivano offerti”, ha dichiarato a La Repubblica. L’attore cambierà idea?

