La semifinale dell’Isola dei Famosi doveva andare in onda il 12 giugno ma poi, a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, i palinsesti Mediaset hanno subito dei cambiamenti e la puntata è stata rinviata. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni la semifinale dovrebbe dunque essere trasmessa venerdì 16 giugno, appena due giorni prima dell’attesa finale del programma.

A causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, l’attesa semifinale dell’Isola dei Famosi è stata rinviata a venerdì 16 e, durante la messa in onda, si scoprirà finalmente chi avrà vinto is televoto tra i naufraghi Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. Stando alle anticipazioni circolate in rete, Marco Mazzoli riceverà invece una visita a sorpresa: si tratta del collega dello Zoo di 105, Fabio Alisei.

Al momento non è dato sapere di più sulla semifinale e non è noto se, all’interno di essa, si svolgeranno omaggi nei confronti dell’ex premier scomparso. Nelle scorse ore anche la conduttrice Ilary Blasi (così come altri vip) ha espresso via social il suo cordoglio per la scomparsa del Cavaliere.

