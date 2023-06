Fonti vicine a Marta Fascina l’hanno descritta come disperata per la morte dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Marta Fascina è rimasta accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine e sembra che non abbia lasciato l’ospedale San Raffaele neanche per un istante pur di restare accanto all’ex premier. Secondo fonti a lei vicine (e stando a quanto riporta il Corriere della Sera) la deputata avrebbe affermato di aver perso il grande amore della sua vita, e del resto lei e Berlusconi – inseparabili dal 2020 – si consideravano come marito e moglie.

Morte Berlusconi: il dolore di Marta Fascina

Marta Fascina è la deputata 33enne con cui Silvio Berlusconi aveva ritrovato la serenità dopo il suo addio a Francesca Pascale (avvenuto nel 2019). I due si erano uniti in un matrimonio simbolico nel 2022, alla presenza di amici e parenti. Marta Fascina sarebbe stata la prima ad avvisare i familiari sull’aggravamento delle condizioni dell’ex premier nella notte tra l’11 e il 12 giugno (giorno in cui è spirato).

Secondo indiscrezioni la compagna dell’ex premier non lo avrebbe lasciato neanche per un istante e addirittura si sarebbe fatta raggiungere da estetista e parrucchiere all’interno del nosocomio. Per lei inoltre Berlusconi avrebbe cambiato all’ultimo minuto il suo testamento.

