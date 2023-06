Il conduttore Alfonso Signorini ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Alfonso Signorini ha svelato come per lui Silvio Berlusconi abbia rappresentato un padre e di come l’ex premier gli sia stato vicino durante alcuni dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita. Sulle pagine del suo settimanale, Chi, Signorini ha anche svelato che l’ex premier gli telefonò per rincuorato dopo che lui aveva appena perso suo padre.

“Con Silvio Berlusconi io perdo un secondo padre. E non sono parole, ma fatti. Quando ho perso mio padre ricordo che lui stava a un matrimonio, mi chiamò qualche ora dopo e mi disse: ‘Non piangere, perché da oggi tu hai un altro padre. Per te ci sarò sempre e potrai sempre fare affidamento su di me per la vita’. Ha mantenuto le sue promesse. Fino all’ultimo. Come un padre è stato presente, vigile, affettuoso nei momenti belli della vita e in quelli più tristi. E sempre mi ha spronato a vivere con energia, impegno e con il sorriso”, ha scritto il conduttore tv.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini in lutto per Berlusconi

Alfonso Signorini si è unito al coro di cordoglio che in queste ore ha visto protagonisti moltissimi vip a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi. Per l’ex volto di Chi la scomparsa dell’ex premier sarebbe stata un tremendo dolore e in queste ore ha deciso di omaggiarlo dedicando a lui l’ultimo numero del suo settimanale. Come Signorini in tanti, attraverso i social, stanno dedicando i loro messaggi di cordoglio all’ex presidente del Consiglio (tra questi anche le showgirl Belen Rodriguez e Michelle Hunziker).

