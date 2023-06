Johnny Depp avrebbe ricevuto un milione di dollari dalla sua causa contro l’ex moglie Amber Heard. Ecco cosa ci avrebbe fatto l’attore.

Stando a quanto riporta TMZ, Johnny Depp avrebbe usato il milione di dollari ricevuto dall’ex moglie Amber Heard come risarcimento, devolvendolo in beneficenza. L’attore avrebbe scelto 5 enti benefici a cui avrebbe offerto un quinto della cifra pattuita dai giudici come risarcimento da parte dell’attrice, che lo aveva denunciato per presunte violenze domestiche.

Johnny Depp: il risarcimento di Amber Heard

Johnny Depp è riuscito a vincere nella difficile causa che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard e ha deciso di dare in beneficenza il denaro ricevuto da parte dell’attrice. Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per il divo hollywoodiano, che ha dovuto vedersela con le gravi accuse a lui rivolte dall’ex moglie e con il controverso processo mediatico che ne è seguito.

Dopo la vittoria della causa, Depp è potuto tornare a condurre la sua vita di sempre e in tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro all’attore (che, a causa delle accuse a lui rivolte dall’ex moglie, si era visto strappare anche molti dei suoi contratti di lavoro).

