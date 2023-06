Giorgia Soleri ha pubblicato sui social alcune frasi contro l’operato di Silvio Berlusconi ed è stata travolta da una vera propria bufera.

In tanti sui social si sono scagliati contro la modella e attivista Giorgia Soleri che, nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di Silvio Berlusconi, ha pubblicato alcune frasi critiche per il suo operato come ex premier. A seguire l’ex fidanzata di Damiano David si è scusata affermando:

“Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso. Per questo motivo ho prederito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro”.

Giorgia Soleri: le scuse per le frasi su Berlusconi

Giorgia Soleri ha deciso di fare dietrofront dopo le sue frasi offensive nei confronti di Silvio Berlusconi e, per questo, ha chiesto pubblicamente scusa per i contenuti da lei condivisi sui social a seguito della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio (e che ha deciso di cancellare). In queste ore in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e tra questi vi sono anche tanti personaggi vip (tra cui Michelle Hunziker e Belen Rodriguez).

