Fabrizio Corona ha scagliato l’ennesima frecciatina contro Chiara Ferragni e Fedez e sul loro silenzio sulla morte di Berlusconi.

A differenza di molti altri personaggi vip, che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez non hanno proferito parola sull’argomento. Fabrizio Corona non ha perso l’occasione per scagliare una frecciatina contro i due personaggi social, e nelle sue stories ha affermato:

“Mi domandavo (…) perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico… Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: il silenzio dei Ferragnez sulla morte di Berlusconi

Fabrizio Corona ha sollevato alcuni dubbi sul comportamento avuto da Chiara Ferragni e Fedez dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e sui motivi che, a suo dire, potrebbero averli portati a non proferire parola sull’argomento. Sui social in tanti si chiedono se i due replicheranno alle parole dell’ex Re dei paparazzi e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG