Nella zona di Casal Palocco, a Roma, lo Youtubers Matteo Di Pietro era alla guida di un veicolo che si è scontrato contro una smart, causando la scomparsa di un bambino di 5 anni e il ferimento della mamma e della sorellina del piccolo. In queste ore sui canali social dei TheBordeline è apparso un comunicato con cui il gruppo di Youtubers ha annunciato l’addio alle attività social.

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel“, si legge nel messaggio.

Al momento Matteo Di Pietro, lo Youtubers che era alla guida, risulta indagato per omicidio stradale e lesioni. Sulla vicenda si sono espressi anche alcuni personaggi vip (come Manila Nazzaro).

