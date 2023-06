Alessia Marcuzzi si sta godendo una meritata vacanza e sui social ha conquistato i fan con i suoi scatti in bikini.

Alessia Marcuzzi ha fatto il pieno di like tra i fan dei social con alcuni dei suoi scatti in bikini in Costiera Amalfitana. La conduttrice si sta godendo alcuni giorni di vacanza in barca e ha sedotto il pubblico in rete con alcune foto in cui è ritratta con le sue curve da capogiro e un seducente costume di colore bianco.

“Sei sempre bellissima”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sembri una 20enne”.

Alessia Marcuzzi: le foto in bikini

Alessia Marcuzzi è partita per la Costiera Amalfitana e sui social non ha mancato di incantare i suoi fan con alcuni scatti da capogiro in cui è ritratta in costume da bagno. Non è dato sapere con chi sia partita la conduttrice che, da alcuni mesi a questa parte, risulta essere single.

La stessa Alessia Marcuzzi ha confessato di volersi prendere del tempo per sé dopo la fine della sua storia con Paolo Calabresi Marconi, e in tanti si chiedono se in futuro riuscirà a trovare un nuovo amore. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

