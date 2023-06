Flavio Insinna ha annunciato il suo addio a L’Eredità che, dalla prossima edizione, sarà condotto da Pino Insegno.

Dopo 5 anni d’onorato servizio Flavio Insinna ha definitivamente detto addio a L’Eredità e sembra che al suo posto subentrerà Pino Insegno. Nel suo discorso d’addio al programma tv, il conduttore ha commosso il pubblico affermando:

“Ringrazio tutte e tutti quelli che rendono possibile L’eredità. Un grazie gigante va a voi. La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme. La mia eredità è quella frase bellissima: “Flavio tu ceni a casa mia”. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”.

Flavio Insinna ha annunciato il suo addio a L’Eredità e ha finito per far commuovere il pubblico tv con alcune delle sue dichiarazioni in merito al lavoro da lui svolto in questi anni all’interno del programma.

Nella prossima edizione dello show Insinna sarà sostituito da Pino Insegno, e in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà l’attore in veste di conduttore dello show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere.

