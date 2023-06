Gianni Speri ha compiuto 50 anni e ha dato un party esclusivo a cui hanno preso parte alcuni dei suoi amici vip.

L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha compiuto 50 anni e per l’occasione ha festeggiato in compagnia di alcuni dei suoi amici e colleghi. Ovviamente alla festa era presente la collega Tina Cipollari, e anche molti degli ex volti di UeD. Grande assente invece è stata Maria De Filippi.

Gianni Sperti: la festa dei 50 anni

Gianni Sperti è nato ad aprile ma ha atteso l’inizio dell’estate per festeggiare il suo 50esimo compleanno con gli amici più cari di sempre. Per l’occasione l’opinionista è stato protagonista di un party esclusivo a Pozzuoli. Con lui erano presenti Tina Cipollari e anche tanti altri ex volti di Uomini e Donne, come Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino. A ospitare il party esclusivo è stato il popolare Toma Beach di Pozzuoli, e le feste dell’evento sono presto rimbalzate sui social.

Sui social in tanti hanno fatto gli auguri al celebre volto di Uomini e Donne, che fino all’ultimo minuto ha mantenuto il massimo riserbo sulla festa organizzata per il suo 50esimo compleanno.

