Attraverso i social Fedez ha deciso di replicare contro coloro che lo hanno preso di mira per il suo nuovo tatuaggio.

Fedez è stato travolto da una vera e propria ondata di polemiche per un tatuaggio raffigurante sua figlia Vittoria. Lui stesso ha risposto in queste contro haters ei detrattori che lo hanno definito “orribile” affermando: “Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto”, e ancora: “E’ vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima”.

Fedez: le critiche al tatuaggio su sua figlia

Fedez ha una grande numero di tatuaggi e sui social ha divertito i fan mostrando quello che ha voluto fare in onore di sua figlia Vittoria (e che raffigura, per l’appunto, la bambina). In tanti hanno dimostrato di non apprezzato il tatoo in questione e gli hanno scritto: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”, e ancora: “Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia”.

Il rapper al momento ha preferito replicare personalmente ai commenti e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Tra i tanti divertiti per la questione vi è stata anche la moglie del rapper, Chiara Ferragni, che ha commentato il suo post dedicato al tatuaggio con un emblematico “ahahahah”.

