Aurora Ramazzotti è diventata mamma il 30 marzo scorso e sui social non perde occasione per mostrare ai fan dettagli e retroscena legati alla sua vita da mamma.

Nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto il pieno di like mostrando la tutina da lei fatta indossare al suo bambino con stampata una foto del nonno, Eros Ramazzotti. “Ho il nonno più bello del mondo”, era scritto sulla tutina, che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Aurora Ramazzotti: la tutina del figlio Cesare

Aurora Ramazzotti ha catturato l’attenzione dei fan mostrando la tutina da lei fatta indossare a suo figlio, il piccolo Cesare, e che ha fatto il pieno di like tra i fan. In tanti si chiedono se il papà di Aurora, Eros Ramazzotti, abbia apprezzato il capo d’abbigliamento e se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Prima che nascesse il piccolo Cesare il cantante e la sua ex moglie, Michelle Hunziker, non avevano nascosto di essere più felici che mai per la nascita del bambino, che li ha resi nonni per la prima volta.

