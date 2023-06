Marco Mazzoli è riuscito a conquistare la vittoria dell’Isola dei Famosi 2023. Tutto quello che c’è da sapere.

Secondo i bookmakers Marco Mazzoli era il favorito di questa edizione dell’Isola dei Famosi e infatti è stato lui a portare a casa la vittoria all’interno del programma. Il famoso conduttore radiofonico è riuscito a battere in finalissima Luca Vetrone e a portare a casa il montepremi da 100mila euro. Mazzoli ha fatto un discorso di ringraziamento dopo la vittoria, che ha voluto dedicare a Chico Forti (detenuto in carcere da 24 anni).

“Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel’ho promesso e vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”, ha detto.

Marco Mazzoli

Marco Mazzoli vincitore all’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli ha trionfato all’Isola dei Famosi 2023 e ha esultato ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuto durante la sua permanenza al reality show. La finale del programma è stata ricca di sorprese per il pubblico tv e sui social in tanti hanno esultato per la vittoria dello speaker radiofonico.

La finale si è aperta con l’eliminazione a sorpresa di Cristina Scuccia, l’ex suora che per la prima volta ha preso parte a un reality show.

