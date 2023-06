Carolina Stramare ha deciso di rompere il silenzio a seguito dei gossip in merito alla sua presunta relazione con Antonino Spinalbese.

Da mesi si vocifera che Carolina Stramare sia impegnata con Antonino Spinalbese e, nelle ultime ore, è stata la stessa ex Miss a voler rompere il silenzio via social. “Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!“, ha precisato nelle sue stories via social.

Antonino Spinalbese

Carolina Stramare: la verità su Antonino Spinalbese

Carolina Stramare ha deciso di mettere a tacere i rumor che la vorrebbero come nuova fiamma di Antonino Spinalbese, e ha precisato anche che lei e l’hair stylist sarebbero solo amici.

Nelle ultime ore Antonino ha attirato l’attenzione del pubblico social pubblicando una foto in cui era ritratto proprio con l’ex Miss (salvo poi cancellarla). L’episodio ha scatenato la curiosità dei fan, impazienti di sapere se l’hair stylist troverà presto l’amore (dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez infatti, Antonino è rimasto a lungo single).

