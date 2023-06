Fabrizio Corona ha rotto il silenzio in merito al presunto addio della showgirl Belen Rodriguez dai canali Mediaset.

Da giorni si vocifera che Belen Rodriguez potrebbe presto dire addio a Mediaset e sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona, storico ex e amico della showgirl.

“Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue”, ha scritto Corona sui suoi canali social, e ancora: “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”. In tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda e sono curiosi di sapere se Belen romperà finalmente il silenzio.

Belen, l’addio a Mediaset: le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha detto la sua in merito al presunto addio di Belen Rodriguez ad alcuni dei più famosi show Mediaset, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e la showgirl non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se, dopo gli ultimi gossip e le parole di Corona, anche Belen si esprimerà sul suo presunto addio alla rete. Al momento sembra che non siano emersi ulteriori particolari e ai fan della showgirl non resta che attendere.

