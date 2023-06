Benjamin Mascolo ha confessato per la prima volta di aver attraversato il periodo più buio della sua vita.

In occasione del suo 30esimo compleanno, Benjamin Mascolo ha confessato di aver attraversato di recente il periodo più buio della sua vita e ha anche ammesso che per 30 giorni sarebbe arrivato a non lavarsi.

“Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti e che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni”, e ancora: “E quando ricevevo un messaggio con la domanda “dove sei finito?” da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico.. stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere“, ha scritto in un suo post via social.

Benjamin Mascolo: il periodo buio

Di recente Benjamin Mascolo è balzato agli onori delle cronache per aver svelato i retroscena sul suo addio a Bella Thorne e, a seguire, ha confessato anche di aver appena attraversato uno dei momenti più bui della sua vita.

Il cantante ha concluso il suo messaggio con un incoraggiamento verso coloro che, come lui, starebbero attraversando un periodo simile.

