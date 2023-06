Ilary Blasi ha scagliato una frecciatina contro Cristina Scuccia e la misteriosa persona che, a suo dire, sarebbe al suo fianco.

All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha svelato di avere al suo fianco una persona speciale, ma ha anche sollevato dubbi e commenti giocando sull’ambiguità di genere della suddetta “persona”. Ilary Blasi e Vladimir Luxuria le hanno intimato più volte di svelare qualcosa di più in merito alla questione, ma l’ex suora è stata irremovibile: “E’ una storia vera, ma quando sarà il tempo ne parleremo, com ho sempre detto i germogli vanno protetti”.

Nella finale del programma Ilary Blasi non ha mancato di scagliarle una frecciatina.

Cristina Scuccia

Ilary Blasi: la frecciatina a Cristina Scuccia

Cristina Scuccia si è detta intenzionata a non svelare alcun dettaglio in merito alla persona con cui avrebbe dato inizio a una relazione sentimentale ma, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, l’ha menzionata più volte.

Ilary Blasi, stufa di non conoscere ulteriori notizie in merito alla vicenda, ha bacchettato l’ex suora con una frecciatina in cui ha lasciato intendere che la persona in questione non esisterebbe, un po’ come il Mark Caltagirone di Pamela Prati. “Ma non è che fa di cognome Caltagirone?”, ha detto la conduttrice con la sua frecciatina infuocata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG