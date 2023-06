Gli attori Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto a Roma alla presenza di amici e parenti.

Senza proclami e senza dare adito al clamore mediatico, Serena Rossi ha mantenuto la sua parola ed è convolata a nozze con lo storico compagno Davide Devenuto, padre di suo figlio Diego. I due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla cerimonia, che si sarebbe svolta Roma alla presenza degli amici più intimi e dei parenti.

A svelare i retroscena dell’evento (pubblicando alcune foto dei due sposi difronte alla Chiesa) è stato il settimanale Diva e Donna.

Serena Rossi: il matrimonio segreto

Serena Rossi ha più volte confermato che lei e Davide Devenuto si sarebbe sposati con la massima riservatezza e, benché la proposta di matrimonio sia giunta in diretta tv, l’attrice e il suo compagno avrebbero fatto di tutto pur di mantenere la privacy in merito alla questione (a partire dalla decisione di non svelare la data in cui sarebbero tenute le nozze). Dalle foto “rubate” di Diva e Donna è visibile l’abito bianco indossato dall’attrice, ma non sono emersi ulteriori dettagli sul suo giorno più importante. La questione avrà ulteriori sviluppi?

“Noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierata”, aveva confessato in passato l’attrice al settimanale Oggi.

