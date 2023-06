Sophie Codegoni è stata travolta da una vera e propria bufera a causa della sua vacanza in barca con la figlia Celine, di appena un mese.

Sophie Codegoni è diventata mamma da poco di un mese e, nelle ultime ore, ha deciso di concedersi una vacanza in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano e della loro bambina. La coppia è partita quindi per una vacanza in barca tra le acque di Capri, ma in molti li hanno accusati di essere degli incoscienti per aver esporto la loro bambina a troppo vento e a troppe ore di sole.

Sophie Codegoni nella bufera: la vacanza con la figlia

Una vera e propria bufera ha travolto Sophie Codegoni, che si è mostrata durante la sua vacanza in barca in compagnia della figlia (nata appena un mese fa) e del fidanzato Alessandro Basciano.

“Ma possibile che non si sappia che un neonato non dev’essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori (come è evidente, purtroppo!), nessuno a loro vicino con un può di maturità e buon senso, glielo ha sconsigliato? Io sono basita e dispiaciuta per la bambina”, ha scritto qualcuno tra i commenti agli scatti della coppia, e ancora:

“Siete solo due incoscienti! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole! Penosi! Disdicevoli!”. Al momento Sophie e il suo fidanzato non hanno replicato alle critiche nei loro confronti, e in tanti si chiedono se lo faranno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG