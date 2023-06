Bianca Balti sarebbe stata avvistata in un noto locale della Versilia in compagnia di uno degli attori più famosi del mondo.

Bianca Balti si è trovata improvvisamente catapultata al centro del gossip: secondo indiscrezioni (riportate da La Repubblica) la modella di fama internazionale sarebbe stata avvistata al Beach Club di Cinquale – uno dei locali più esclusivi della Versilia – mentre ballava nientemeno che con Leonardo DiCaprio. Secondo fonti presenti all’evento, tra i due vi sarebbero stati alcuni atteggiamenti intimi, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Bianca Balti: il gossip su Leonardo DiCaprio

Un nuovo amore in vista per Bianca Balti? Secondo indiscrezioni la modella sarebbe stata avvistata in uno dei locali più esclusivi della Versilia mentre danzava con Leonardo DiCaprio. Al momento i due vip non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, sui social, si chiedono se emergeranno ulteriori particolari.

Bianca Balti ha vissuto alcune turbolente liaison in passato e lei stessa ha confessato di aver subito le prepotenze di un suo storico ex, con cui avrebbe avuto una relazione tossica. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata dell’attrice e si chiedono se riuscirà a trovare finalmente il vero amore.

