Secondo indiscrezioni, Neymar avrebbe preso un accordo con la sua fidanzata, Bruna Bianciardi, che gli consentirebbe di tradirla.

Neymar è finita ancora una volta nell’occhio del ciclone e, secondo il magazine Marca, al centro dell’ennesimo gossip sul calciatore vi sarebbe il presunto accordo che avrebbe presentato alla fidanzata Bruna Bianciardi (attualmente incinta del suo primo figlio). Il calciatore – secondo l’accordo – potrebbe tradire la fidanzata a condizioni di usare la massima discrezione, utilizzando sempre il preservativo ed evitando di baciare sulla bocca le sue altre partner.

Neymar Da Silva Santos

Neymar: l’accordo con la fidanzata

Secondo un indiscrezione che ha rapidamente fatto il giro del mondo, Neymar avrebbe preteso dalla sua fidanzata un accordo secondo cui lui sarebbe “autorizzato” a tradirla e sole tre condizioni. Sarà vero?

La notizia ha sconvolto il publico social in particolare modo perché attualmente Bruna Biancardi sarebbe in attesa del primo figlio da parte del calciatore. In tanti tra i fan della rete sono curiosi di saperne di più, e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. I due si sono lasciati e, pochi mesi dopo il loro ritorno di fiamma, hanno annunciato di essere in attesa di un figlio. Neymar è inoltre padre di un bambino nato da una sua precedente relazione.

