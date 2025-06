Una tragedia inattesa ha colpito il mondo degli affari e i circoli più esclusivi del Regno Unito. Sunjay Kapur, imprenditore indiano di spicco e amico del Principe William, è morto improvvisamente alla giovane età di 53 anni durante una partita di polo nei pressi di Londra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Mirror, la causa del decesso sarebbe una reazione allergica fulminante provocata dall’ingestione accidentale di un’ape.

Il ricordo di Sunjay Kapur

L’incidente è avvenuto durante uno dei numerosi eventi sportivi che coinvolgono l’aristocrazia britannica e che spesso vedono la partecipazione dello stesso Principe del Galles. Kapur, appassionato di polo, stava giocando quando senza accorgersene avrebbe ingoiato l’insetto.

L’ape, pungendolo probabilmente nella gola, ha scatenato uno choc anafilattico che si è trasformato rapidamente in un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione da parte dello staff medico presente sul campo si sono rivelati vani.

Sunjay Kapur non era solo un volto noto nel jet set britannico. E anche una figura di rilievo internazionale nel campo dell’industria automobilistica. Alla guida della Sona Comstar, una multinazionale indiana leader nella produzione di componenti per veicoli elettrici e tradizionali, Kapur aveva costruito una carriera billante riuscendo ad affermarsi come uno degli imprenditori di maggior successo nel suo settore.

Ma ciò che rende ancor più sentita questa perdita è il legame personale con il Principe William. I due si erano conosciuti ai tempi dell’università e da allora avevano mantenuto un rapporto solido di amicizia condividendo interessi comuni come il polo e la filantropia.

La presenza di Kapur a manifestazioni pubbliche e eventi di rilievo aveva rafforzato negli anni il suo profilo pubblico, tanto da essere considerato una figura familiare all’interno dei circoli reali.

Il cordoglio della società e del mondo imprenditoriale

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro del mondo lasciandolo sgomenti amici e familiari ma anche colleghi e collaboratori. La società Sona Constar ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dolore:

“Siamo profondamente addolorati per la perdita improvvisa del nostro presidente, il signor Sunjay Kapur. Era un leader visionario, la cui passione e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile sulla nostra azienda e sul settore automobilistico globale”.

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Kapur era noto anche alle cronache mondane per il suo matrimonio con Karisma Kapoor, una delle attrici più amate di Bollywood. L’unione, celebrata con grande attenzione sui media indiani, si è conclusa con un divorzio difficile, oggetto per anni di tensioni e dispute legali.