Natalia Paragoni si è confessata con i fan, senza nascondere le paure e le ansie da lei vissute durante la gravidanza.

Natalia Paragoni sarà presto madre della sua prima figlia e, attraverso i social, ha risposto ad alcune domande dei fan, senza nascondere di aver vissuto crolli emotivi e stati d’ansia durante la sua gravidanza.

“Se ho avuto crolli emotivi durante la gravidanza? Tante volte!! E ancora ora (pochi giorni fa) ne ho avuti. Ma è normalissimo, basta chiedere aiuto. Pensavo di essere forte e di non dover mai chiedere aiuto, ma invece…”, ha dichiarato nelle sue stories la fidanzata di Andrea Zelletta, che ha anche precisato di sentirsi “appesantita, stanca, pensierosa”, ma anche: “felice, orgogliosa e innamorata”.

Natalia Paragoni: il crollo emotivo in gravidanza

Natalia Paragoni sta vivendo la sua prima gravidanza e, attraverso i social, non ha perso occasione per raccontare ai fan le sue paure e le sue ansie dedicate a questo speciale periodo. Sui social in tanti hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento e di calore a Natalia, e sono impazienti di saperne di più su di lei e sulla nascita di sua figlia.

Lei e Andrea Zelletta hanno preferito tenere top secret il nome della bambina, che verrà svelato solo dopo il parto.

