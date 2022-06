Serena Rossi ha confessato gli ultimi retroscena sulla sua vita privata dopo esser stata impegnata con le riprese di Mina Settembre 2.

Serena Rossi è stata per 135 giorni a Napoli a causa delle riprese di Mina Settembre e lei stessa ha confessato al settimanale F quanto l’abbia fatta soffrire la lontananza da suo figlio, Diego. L’attrice ha anche rivelato come starebbero le cose tra lei e Davide Devenuto che, dopo aver annunciato le nozze, non si sono più sposati. “Escono titoli allarmanti, poi, apri gli articoli e, dentro, non succede niente. Siamo molto tranquilli, con un assetto consolidato e senza progetti imminenti, ma non vuol dire che non ci amiamo più. Tutto nasce perché, una volta, in tv, ci hanno fatto una domanda sul matrimonio e, da lì, la cosa si è ingigantita, ma se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato”, ha dichiarato l’attrice.

Serena Rossi: la lontananza dal figlio

Serena Rossi ha trascorso 135 giorni lontana da casa per le riprese di Mina Settembre 2 e lei stessa ha confessato quanto abbia provato nostalgia di suo figlio, Diego, nato dall’amore per Davide Devenuto. Il piccolo sarebbe felicissimo di averla di nuovo a casa e lei stessa ha raccontato a F: “Lui non fa che ripetere a tutti: mamma è tornata, non parte più”, ha dichiarato l’attrice. Al momento tutto sembra scorrere liscio come l’olio tra lei e Davide Devenuto ma al momento i due non avrebbero ancora programmato il loro fatidico sì. Quanto all’eventualità di avere un secondo figlio l’attrice ha confessato:

“Penso che possiamo programmare, ma fino a un certo punto. Io sono maniaca del controllo, sono organizzata, precisa, ma non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico. Per ora, sono felice che il prossimo set, quello di un film comico prodotto da Sky, sarà a Roma”.

