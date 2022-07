Veronica Cozzani ha replicato contro un hater che ha preso di mira sua figlia Belen Rodriguez per un post sui social.

Belen Rodriguez è finita nel mirino di un hater a causa della sua ultima foto in compagnia del marito Stefano De Martino (e che ne prova il ritorno di fiamma). Il detrattore ha accusato la showgirl di aver avuto sua figlia Luna Marì con “troppa leggerezza” insieme a un altro uomo (Antonino Spinalbese, a cui si era legata in seguito alla rottura dal ballerino). Veronica Cozzani è intervenuta scrivendo:

“Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario! Questo è vivere”.

Veronica Cozzani difende Belen dalle critiche

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha confermato il suo secondo ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, da cui si era separata nel 2020. In seguito alla rottura la showgirl aveva avuto sua figlia Luna Marì insieme all’hair stylist Antonino Spinalbese.

In tanto hanno affermato che Belen avrebbe avuto la figlia “con troppa leggerezza” insieme ad un altro uomo, mentre sua madre Veronica Cozzani ha deciso di prenderne le difese. Al momento Belen ha preferito non replicare alle accuse nei suoi confronti e, a quanto pare, si starebbe godendo le vacanze estive insieme al ballerino (padre di suo figlio Santiago). In tanti si chiedono se tra i due in futuro ci saranno ulteriori sviluppi.

