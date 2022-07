Chiara Nasti ha risposto per le rime a un leone da tastiera che l’ha criticata per la chirurgia plastica al seno.

Chiara Nasti, incinta del suo primo figlio, non perde occasione per condividere sui social alcuni scatti bollenti dalla spiaggia. Tra i commenti a una delle sue foto c’è però chi l’ha accusata di avere “il seno di plastica” lei ha risposto per le rime: “Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione”, ha tuonato l’influencer, e ancora: “Tanto vere o finte a te nessuno le dà…insomma guardati”.

Chiara Nasti: le critiche per la chirurgia plastica

Più volte Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica e anche stavolta la fidanzata di Mattia Zaccagni ha deciso di non mandarle a dire ai suoi detrattori. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori polemiche che la vedranno protagonista in futuro, specie viste alcune delle sue dichiarazioni in merito alla gravidanza.

Di recente infatti l’influencer ha definito le altre donne incinte “svaccate” per via dei chili presi in gravidanza. Lei, al contrario, aveva affermato di non aver preso alcun chilo.

