Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, ha replicato contro chi l’ha criticata per le sue vacanze in compagnia della tata delle figlie.

ClioMakeUp è partita per le vacanze estive in compagnia di una tata intenta a badare alle esigenze delle sue due figlie, Grace e Joy. La famosa make up influencer ha replicato contro chi l’ha criticata per aver portato con sé la baby sitter:

“Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici”, ha messo in chiaro Clio nelle sue stories, e ancora: “Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella”.

ClioMakeUp in vacanza con la tata: la bufera

Come altri personaggi vip prima di lei (tipo Chiara Ferragni e Paola Turani) anche Clio Zammatteo è finita nell’occhio del ciclone per essersi mostrata in vacanza con le figlie, il marito e la tata, Devin. L’influencer ha deciso di replicare affermando che non sarebbe esclusivo compito della tata badare alle figlie e che anzi, lei sarebbe stata coinvolta solo per aiutare lei e suo marito nella gestione quotidiana delle piccole.

“Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me”, ha tuonato Clio difronte all’ennesima polemica nei suoi confronti.

